Мир 04 июня 2023, 19:37 США не будут устанавливать сроки начала переговоров по Украине — Салливан Салливан: США не будут устанавливать сроки начала переговоров по Украине Pxhere

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США пока не собираются устанавливать сроки переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Такое заявление сделал помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CNN.

«Я не буду устанавливать какого-то расписания, поскольку боевые действия — вещь непредсказуемая», — заявил Салливан.

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По его словам, то, что происходит на фронте окажет значительное влияние на происходящее за столом переговоров. При этом Салливан сказал: «В конце концов это закончится посредством дипломатии».

Однако посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявлял, что Соединенные Штаты никогда не были заинтересованы в мире. Америка хочет стратегического поражения России еще со времен госпереворота 2014 года на Украине и продолжают разжигать конфликт. Госсекретарь США Энтони Блинкен говорил, что американская сторона разработала план противодействия России еще в 2021 году.

Помощник президента России Юрий Ушаков уверен, что просвета в отношениях РФ с США в ближайшее время не будет. Положение дел на сегодняшний момент оставляет желать лучшего.