04 июня 2023, 19:37
США не будут устанавливать сроки начала переговоров по Украине — Салливан
Салливан: США не будут устанавливать сроки начала переговоров по Украине
США пока не собираются устанавливать сроки переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Такое заявление сделал помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CNN.
«Я не буду устанавливать какого-то расписания, поскольку боевые действия — вещь непредсказуемая», — заявил Салливан.
Реклама
По его словам, то, что происходит на фронте окажет значительное влияние на происходящее за столом переговоров. При этом Салливан сказал: «В конце концов это закончится посредством дипломатии».
Однако посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявлял, что Соединенные Штаты никогда не были заинтересованы в мире. Америка хочет стратегического поражения России еще со времен госпереворота 2014 года на Украине и продолжают разжигать конфликт. Госсекретарь США Энтони Блинкен говорил, что американская сторона разработала план противодействия России еще в 2021 году.
Помощник президента России Юрий Ушаков уверен, что просвета в отношениях РФ с США в ближайшее время не будет. Положение дел на сегодняшний момент оставляет желать лучшего.
США
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама