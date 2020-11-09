В Shell заявили, что внимательно изучили решение UOKiK и не согласны с ним. Компания 5 ноября подала апелляцию для обжалования решения регулятора. В OMV отметили, что у регулятора нет никаких правовых оснований для вынесения подобного решения. «Газпром» подал жалобу 4 ноября.

Ранее польское антимонопольное ведомство обвинило «Газпром» и его европейских партнеров в создании совместного предприятия без согласования с польскими властями. UOKiK потребовало прекратить сотрудничество и финансирование проекта «Северный поток — 2».

Решение вынесли в отношении оператора проекта Nord Stream 2, «Газпром», а также компаний OMV, Wintershall Dea, Engie, Shell и Uniper.

В качестве наказания европейские компании обязали выплатить штраф в размере 100 миллионов долларов. «Газпром» оштрафовали на 7,6 миллиарда долларов.

В случае обжалования решение регулятора можно не исполнять до вступления в силу судебного определения.

Газопровод «Северный поток — 2» представляет собой две нитки труб, которые идут от северных берегов России через Балтийское море в Германию. Годовой объем поставляемого газа составит 55 миллиардов кубометров. Строительство газопровода остановилось на 93% готовности.

В конце прошлого года из проекта вышла швейцарская компания Allseas, которой принадлежал корабль-трубоукладчик с разрешением на работы в водах стран ЕС. Фирма испугалась введения санкций со стороны США. Россия направила судно «Академик Черский» для завершения работ.

Осенью этого года со стороны Вашингтона снова начались угрозы в адрес компаний-партнеров по строительству газопровода. В частности, письмо от сенаторов США получило руководство порта Мукран, где располагается логистический центр проекта. Авторы пригрозили гавани финансовым разрушением за участие в проекте. В Берлине назвали это прямым посягательством на суверенитет страны.

Россия неоднократно говорила, что к «Северному потоку — 2» нужно относиться как к экономическому проекту, который выгоден странам Евросоюза, так как способствует укреплению их энергобезопасности.