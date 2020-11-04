«Газпром» решил подать апелляционную жалобу в суд по защите конкуренции и потребителей Польши на решение антимонопольного регулятора республики о крупном штрафе из-за строительства «Северного потока — 2». Месяц назад компанию оштрафовали на 7,6 миллиарда долларов.

«Компания принципиально не согласна с позицией UOKiK <…>. При обжаловании решение не подлежит исполнению до вступления в силу соответствующего решения суда», — передает РИА «Новости» сообщение компании.

В «Газпроме» уверены, что, выставляя такой штраф, Польша хочет помешать реализации проекта. Но, по словам главы регулятора Томаша Хрустного, такое решение приняли из-за «строительства газопровода без согласия антимонопольного органа Польши». Считается, что российская компания незаконно создала предприятие для реализации проекта. Кроме того, европейских партнеров проекта также обязали выплатить штраф, но на сумму 61 миллион долларов.

Ранее российский сенатор Владимир Джабаров выразил возмущение решением поляков. По его мнению, для этого штрафа нет оснований. Но государственный деятель уверен, что газопровод будет в любом случае достроен, так как в этом заинтересованы Россия и Германия.