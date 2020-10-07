Государственный антимонопольный регулятор Польши UOKiK пытается оштрафовать «Газпром» на 7,6 миллиарда долларов из-за газопровода «Северный поток — 2». Также взыскать 61 миллион долларов за строительство объекта решили с пятерых партнеров российской компании, которых обязали разорвать соглашение в течение 30 дней. При этом «Газпром» может попросту ничего не платить.

«Решение UOKiK нарушает принципы законности, соразмерности и справедливого разбирательства, а беспрецедентная величина штрафа свидетельствует о желании любыми средствами противодействовать реализации проекта „Северный поток — 2“. „Газпром“ обязательно воспользуется своим правом на обжалование решения, поскольку не нарушал антимонопольное законодательство Республики Польши. При обжаловании решения UOKiK оно не подлежит исполнению до момента вступления в силу соответствующего решения суда», — заявили в «Газпроме».

Свое несогласие с решением Польши уже высказала и британо-нидерландская Royal Dutch Shell, участвующая в финансировании газопровода.

«Мы выражаем несогласие с решением UOKiK. В настоящее время мы изучаем это решение и определяемся с дальнейшими шагами. Shell, как один из кредиторов проекта „Северный поток — 2“, ведет хозяйственную деятельность в соответствии с применимым национальным и международным законодательством, включая антимонопольные правила», — сообщили в компании.

Что не устроило Польшу?

Проект газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря реализует компания Nord Stream 2. Ее единственный акционер — «Газпром», хотя вначале планировалось иначе. По 10% проектной компании должно было отойти европейским Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall, а оставшиеся 50% — российскому монополисту. Но этому четыре года назад воспротивилась Польша: проект якобы нарушал антимонопольное законодательство. Тогда пять европейских фирм стали кредиторами проекта.

Однако это тоже не устроило Варшаву. Местные власти уверены, что эту схему придумали специально, чтобы обойти запрет. Тогда польская сторона обвинила организации в финансировании строительства «Северного потока — 2» без необходимого разрешения.

Польша идет против интересов ЕС

«Все иски и решения так или иначе политизированы, но Польша действует в рамках права. Как бы ни хотелось это отрицать, пусть все это и притянуто за уши, но находится в рамках права», — заявила «360» политолог Наталия Елисеева.

По ее словам, Польша отстаивает интересы не Евросоюза, а США. Если «Газпром» не станет выплачивать указанную сумму, то Польша попросту попытается «застопорить» строительство «Северного потока — 2» исковыми заявлениями, которые определенным образом затормаживают процесс. Скорее всего, Польша будет продолжать и в дальнейшем подавать какие-то исковые заявления и давить на европейские фирмы, считает собеседница «360».

«Иностранные компании сейчас будут рассматривать с точки зрения закона, какие возможны ответные иски. Все компании захотят защитить свои деньги. Деньги-то в проект вложены, на кону прибыль. Естественно, каждый будет защищать свои инвестиции. Политика уходит на второй план», — добавила Елисеева.

Польша совместно со странами Балтии, Украиной и США выступает за отказ Европы от «Северного потока — 2». В сентябре поляки даже предложили немцам свой газопровод Baltic Pipe в обмен на отказ от использования совместного с Россией проекта.