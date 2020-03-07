Песков рассказал о подготовке к празднованию 75-летия Победы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что подготовка к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне продолжает идти по плану.

«Работа продолжается по плану» — сказал Песков в разговоре с РИА «Новости».

В предстоящем параде Победы на Красной площади впервые будет участвовать новейшие тяжелые огнеметные системы ТОС-2 «Тосочка». Боевые машины проедут вместе с другими новейшими образцами боевой техники.

Кроме современных машин в параде примет участие и танк ИС-2. Он получил свое название в честь Иосифа Сталина. Осенью 1944 года он вышел из цехов завода в Челябинске. В составе 11-й гвардейской бригады преодолел всю Европу и участвовал в битве за Берлин. Сейчас в подмосковной Черноголовке его готовят к параду Победы 9 Мая.

В связи с распространением нового коронавируса многие страны отменяют различные мероприятия и закрывают выставки и фестивали. В России ранее были приняты решения об отмене Российского экономического форума в Сочи, а затем и Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).