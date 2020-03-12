Монстры войны на брусчатке. Пять новинок, которые мы впервые увидим на параде Победы

Парад Победы в 2020 году будет очень насыщенным. На Красной площади покажут 24 новейших образца военной техники, которую россияне увидят впервые. «360» выбрал пять самых интересных новинок.

В военном параде в 2020 году задействованы 225 единиц вооружения и военной техники, 150 воздушных судов и 15 тысяч военнослужащих. Мероприятие в этом году особенное, потому что празднуется 75-я годовщина победы в Великой Отечественной войне.

По Красной площади пройдут пять типов танков, а механизированную колонну будут вести исторические образцы легендарных Т-34-85. Современная линейка танков, состоящих на вооружении российской армии, представят образцы Т-72Б3, а также Т-90М «Прорыв» и Т-80БВМ, которые раньше никогда не показывали на параде.

В числе техники, которую покажут: боевые машины пехоты «Армата» и «Курганец-25» с новыми боевыми модулями «Кинжал» и «Эпоха», зенитные ракетные комплексы С-300В4 и С-350, артиллерийский комплекс «Деривация-ПВО», а также инженерная система дистанционного минирования. Всех видов вооружения не перечислить, поэтому посмотрите на самые топовые машины, которые представят на параде.

«Прорыв»

Самой яркой новинкой на параде станут танки Т-90М «Прорыв». Машины еще не стоят на вооружении российской армии, поставки начнутся только в 2020 году. «Прорыв» — глубоко модернизированный танк Т-90. Техника отличается новой башней со 125-миллиметровой пушкой от танка «Армата», усиленной защитой, исключающей скольжение, множеством улучшенных узлов и систем, а также новым двигателем мощностью 1,1 тысячи лошадиных сил.

На «Прорыв» установлен новый многоканальный прицел, который позволяет точно поражать цели в любое время суток.

«Тосочка»

Зрители увидят на параде четыре огнеметные системы «Тосочка». Эти машины — модернизированные версии ТОС-1А «Солнцепек» с улучшенными техническими характеристиками и еще некоторыми бонусами. Например, «Тосочка» перезаряжается самостоятельно. Это стало возможно в том числе благодаря искусственному интеллекту.

Особенностью огнеметных систем являются их реактивные снаряды с термобарической боевой частью. Они способны буквально выжигать все живое на площади в 40 тысяч квадратных метров.

На параде «Тосочка», конечно, перезаряжаться не будет. Однако люди впервые увидят эту машину, ведь ее серийное производство началось только в 2020 году.

С-350

Первая зенитная ракетная система С-350 «Витязь» заступила на боевое дежурство в 2020 году. Благодаря комплексу эффективность борьбы с крылатыми ракетами повысится как минимум в два раза.

Машину показали публике еще в 2013-м, но тогда это был натурный образец. Только в 2019-м завершились опытные испытания, а на параде Победы в 2020 году технику продемонстрируют впервые. «Витязь» нужен для защиты крупных отрядов наземных сил во время наступательных и оборонительных операций.

Дальность поражения целей — до 60 километров, а высота — до 30 километров. Скорость ракеты «Витязя» — почти пять километров в секунду.

«Деривация-ПВО»

В параде участвуют боевые машины «Деривация». Эта техника — эталон автоматизированного управления огнем. Боевой модуль снабжен 57-миллиметровой пушкой повышенной точности. Чтобы стрелять, не нужен человек, который самостоятельно целится, может ошибиться или не успеть что-то сделать вовремя. То есть этот модуль необитаемый и управляется дистанционно из кабины, где сидят три пилота.

«Деривация» может делать около 120 выстрелов в минуту и поражать беспилотники, управляемые и крылатые ракеты, а также снаряды реактивных систем залпового огня. Уничтожать наземные и подводные цели машина может на расстоянии до трех километров.

«Листва»

Источник фото: Wikipedia

По Красной площади проедет машина дистанционного разминирования «Листва». На этот броневик установлена антенна, которая может обезвредить мину сверхчастотным излучением. Эта техника уникальна, потому что способна спасти не только личный состав от скрытых под землей бомб, но и другие машины, например ракетные комплексы «Тополь» или «Ярс».

«Листва» создана на базе броневика «КамАЗ» и может находить мины и фугасы на расстоянии до 100 метров. Эта машина создана специально для ракетных войск стратегического назначения и уже доказала свою эффективность в ходе учений.