Игровой сезон НБА остановили из-за коронавируса

У одного из игроков Национальной баскетбольной ассоциации обнаружили коронавирус. Все матчи НБА из-за этого приостановлены. Когда возобновят игры, неизвестно.

Положительный результат показали тесты на коронавирус у баскетболиста из «Юты Джаз». Об этом пресс-служба ассоциации сообщила в Twitter.

«Результат теста стал известен до матча „Юты Джаз“ и „Оклахома-Сити Тандер“», — уточнили в НБА.

Имя заразившегося баскетболиста не называется. По данным газеты The Washington Post, речь идет о центровом Юты Руди Гобере. Спортсмена не было с командой на матче. Саму игру тоже отменили.

«Руководство НБА решило приостановить регулярный чемпионат. <…> Во время перерыва мы решим, как поступить в условиях пандемии коронавируса», — заявили в Национальной баскетбольной ассоциации.

Коронавирус уже стал причиной отмены нескольких спортивных мероприятий международного масштаба. В Канаде отказались от проведения чемпионата мира по фигурному катанию — его проведут не раньше октября 2020 года. Не состоятся и соревнования по женскому хоккею, а матчи чемпионата Франции по футболу пройдут без зрителей.