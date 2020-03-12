Угрозу распространения коронавируса в России свели к минимуму

В России сделали все, чтобы минимизировать угрозу распространения коронавируса. Власти страны идут на проверенные меры, применяя их больше для профилактики заболевания.

На заседании правительства премьер-министр России Михаил Мишустин напомнил, что накануне ВОЗ объявила о пандемии коронавирусной инфекции в мире. Его слова привел «Интерфакс».

«Все подготовленные нами меры тщательно выверены и обоснованы», — подчеркнул Мишустин.

Он добавил, что «все принимаемые меры проводятся в целях профилактики и упреждения коронавируса». Глава российского правительства заметил, что этот мотив в действиях российских властей является основным.

«Несмотря на острую ситуацию за пределами России, угроза распространения инфекции в нашей стране сведена до минимума», — заключил Михаил Мишустин.

От забронированных в РФ туров отказываются иностранные туристы. Из-за действующих на фоне ситуации с коронавирусом ограничений продажи путевок из ключевых для российского въездного туризма стран практически сошел на нет.

На территории России выявили 28 зараженных коронавирусом, причем нескольких пациентов врачи уже отпустили — люди выздоровели. За сутки тест на COVID-19 оказался положительным у восьми заболевших.