Эксклюзив 28 февраля 2023, 12:25 Отмашку не дали. Нежеланию Макрона и Шольца идти на сближение с Путиным нашлось объяснение Политолог Светов: Макрон и Шольц не стремятся к переговорам с Путиным из-за запрета США РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин открыт к диалогу с канцлером Германии Олафом Шольцем и коллегой из Франции Эммануэлем Макроном, но они не подавали заявок на переговоры. Политолог и журналист Юрий Светов объяснил «360», что европейские политики действуют не самостоятельно, а лишь выполняют приказы американского лидера Джо Байдена.

«Мы должны понимать, что в этом раскладе Олаф Шольц и Эммануэль Макрон, конечно, пытаются изображать из себя самостоятельных игроков, но все это происходит только с позволения Вашингтона», — сказал он.

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Юрий Светов допустил, что они не пошли на переговоры с Путиным, потому что не получили разрешения из-за океана — Джо Байден не давал отмашки. Как только он разрешит, французский президент снова позвонит российскому. До тех пор Макрон продолжит молчать.

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«Как он станет говорить с Владимиром Путиным после того, как в Варшаве им всем Джо Байден провел инструктаж и определил ближайшие задачи? Вот если возникнут какие-то осложнения, то тогда, может, и позволят позвонить», — заявил политолог.

По его словам, перед Европой пока поставили другие задачи. Эммануэль Макрон нацелился на Африку, отправился туда «обличать» Россию. Олаф Шольц и генсек НАТО Йенс Столтенберг ездят в Азию и убеждают страны присоединиться к санкционной деятельности.

Впрочем, России, по мнению Юрия Светова, не так важно поддерживать с ними контакт. Заявления этих политиков бессмысленны, заметил политолог. Они продолжили придерживаться прежней стратегии — как после победы над Наполеоном, а затем — над нацистской Германией.

«На самом деле цель одна: если не удастся не позволить России победить вооруженным путем, то засыпать словами и отобрать плоды наших побед», — сказал он.

О нежелании европейских политиков вести переговоры с Россией рассказал «Известиям» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он заявил, что страна открыта к диалогу — предпочтительно мирному. Однако Запад в последнее время не проявлял таких инициатив.