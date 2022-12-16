Мир 16 декабря 2022, 03:34 Макрон позвонит Путину для обсуждения безопасности на ЗАЭС Президент Франции Макрон позвонит главе РФ Путину для обсуждения темы ЗАЭС РИА «Новости»

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что намерен позвонить российскому лидеру Владимиру Путину, когда соглашение об отводе тяжелых и легких вооружений от Запорожской АЭС будет доработано. Телефонные переговоры нужны, чтобы помочь достижению соглашений. Слова Макрона с пресс-конференции по итогам саммита ЕС привел ТАСС.

«Переговоры проходят между специалистами, а также между главой МАГАТЭ Гросси и главой МИД России Сергеем Лавровым. Когда соглашение будет готово, я позвоню Путину, чтобы постараться финализировать это соглашение», — сказал французский глава.

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Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия по-прежнему заинтересована в контактах с МАГАТЭ по ЗАЭС и продолжает поддерживать их. Главная задача на сегодняшний день, которая касается электростанции, — это прекращение опасных обстрелов АЭС со стороны ВСУ.

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Гросси может приехать в Россию уже на следующей неделе. Об этом заявил постпред РФ в Вене Михаил Ульянов. По его словам, тема встречи касается Росгвардии, Минобороны, Росатома и МИД.