16 декабря 2022, 03:34
Макрон позвонит Путину для обсуждения безопасности на ЗАЭС
Президент Франции Макрон позвонит главе РФ Путину для обсуждения темы ЗАЭС
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что намерен позвонить российскому лидеру Владимиру Путину, когда соглашение об отводе тяжелых и легких вооружений от Запорожской АЭС будет доработано. Телефонные переговоры нужны, чтобы помочь достижению соглашений. Слова Макрона с пресс-конференции по итогам саммита ЕС привел ТАСС.
«Переговоры проходят между специалистами, а также между главой МАГАТЭ Гросси и главой МИД России Сергеем Лавровым. Когда соглашение будет готово, я позвоню Путину, чтобы постараться финализировать это соглашение», — сказал французский глава.
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Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия по-прежнему заинтересована в контактах с МАГАТЭ по ЗАЭС и продолжает поддерживать их. Главная задача на сегодняшний день, которая касается электростанции, — это прекращение опасных обстрелов АЭС со стороны ВСУ.
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Гросси может приехать в Россию уже на следующей неделе. Об этом заявил постпред РФ в Вене Михаил Ульянов. По его словам, тема встречи касается Росгвардии, Минобороны, Росатома и МИД.
Эммануэль Макрон
Владимир Путин
Запорожская АЭС
МАГАТЭ
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