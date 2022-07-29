Лавров назвал оскорблением слова Макрона по поводу расширения связей России и Африки

Заявления французского лидера Эммануэля Макрона о том, что Россия якобы посещает в Африке «хунты», оскорбительны для африканских государств. От французов «можно было ожидать более этичных высказываний», отметил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции.

Макрон ранее признался, что его обеспокоен военной и дипломатической активностью России в Африке, которую обозначил бы как «поддержку абсолютно провальных нелегитимных режимов и хунт».

«Ну, в общем-то, если посмотреть на перечень стран, которые мы в Африке посетили, если он на это реагировал, то это было довольно оскорбительно для африканских государств, которые продолжают несмотря ни на что последовательно развивать отношения с Российской Федерацией», — процитировало Лаврова kp.ru.