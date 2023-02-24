Мир 24 февраля 2023, 02:52 Шольц выступил за поиск диалога с Путиным Канцлер ФРГ Шольц выступил за продолжение поиска диалога с Путиным по Украине РИА «Новости»

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Глава немецкого правительства Олаф Шольц заявил, что будет продолжать искать диалог с российским лидером Владимиром Путиным по ситуации на Украине, даже если время для переговоров еще не пришло. Его слова передал телеканал ZDF.

«Сначала должен наступить момент, открывающий перспективу мира <…>. Это одна из причин, почему я буду говорить с президентом России Владимиром Путиным снова и снова», — заявил Шольц.

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Канцлер ФРГ попытается убедить Путина, что "все не так, как он представляет". Он надеется, что придет время для переговоров с Украиной, которые приведут к приемлемым для Киева результатам.

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До этого Шольц и Путин общались по телефону в декабре 2022 года. Однако каких-то серьезных подвижек и договоренностей по украинской проблематике достигнуто не было.

Пока западные страны не могут предложить конструктивные решения по Украине. На Генассамблее ООН более 140 стран поддержали украинский вариант резолюции, при этом поправки, предложенные Белоруссией, в документ так и не внесли. Турция также выступила на стороне Киева, пишет Utro.ru.