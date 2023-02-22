22 февраля 2023, 00:59
«Поставил себя в один ряд с Гитлером». Речь Байдена в Варшаве назвали лживой и лицемерной
Политолог Марков: Байден приехал в Восточную Европу командовать
Президент США Джо Байден выступил с речью в Варшаве. Он отметил, что США и страны НАТО не пытаются уничтожить Россию, но продолжат поддерживать Украину. Он также заявил о единстве Запада и НАТО. По мнению политолога и общественного деятеля Сергея Маркова, своим выступлением Байден полностью подтвердил слова российского лидера Владимира Путина о том, что западные элиты превратились в символ тотальной беспринципной лжи. В комментарии для «360» эксперт проанализировал обращение президента США.
В речи Байдена можно выделить несколько важных моментов. Один из них, по словам Маркова, это то, что в словах американского президента оказалось слишком мало правдивого.
Реклама
«Выступление Байдена — это наглое выступление хама, который приехал в Восточную Европу заявить о том, что он будет здесь командовать. И будет лгать в каждом слове. Байден полностью подтвердил слова Путина о том, что современные западные элиты лгут практически в каждом своем слове и что они буквально упиваются своей ложью и лицемерием. Апофеоз лжи Байдена — его рассказ о том, какая свободная демократическая страна Украины, хотя все знают, что Украина стонет под пятой американского империализма, под пятой оккупационного режима и что на Украине существует репрессивный режим, который убил тысячи людей <…>», — считает Марков.
Реклама
Собеседник «360» считает, что воспринимать речь Байдена нужно как угрозу. Американский президент заявил о намерении «воевать вплоть до уничтожения России». Именно так все поняли его посыл.
«Он поставил себя в один ряд с Наполеоном Бонапартом и Адольфом Гитлером. Будем надеяться, что судьба его будет такая же», — сказал политолог.
По мнению Маркова, Байден визитами на Украину и в Польшу решает свои политические задачи. Таким образом он хочет показать американским избирателям и всей демократической партии, что способен вновь выдвигаться на пост президента.
«Он хочет, чтобы демократическая партия выдвинула его на следующие президентские выборы. А в демократической партии очень многие сомневаются, что он физически и ментально здоров», — заключил Марков.
США
Международные отношения
Владимир Путин
Польша
Джо Байден
Реклама
Реклама