Мир 25 мая 2023, 13:30 Отказ министра обороны Армении приехать на заседание ОДКБ объяснили техническими причинами Секретарь Ованнисян объяснил отсутствие Армении на ОДКБ в Минске техническими причинами РИА «Новости»

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Армения не выйдет из Организации Договора о коллективной безопасности. Отсутствие представителя страны на заседании совета министров обороны в Минске связано с техническими, а не политическими причинами, заявил на брифинге секретарь фракции «Гражданский договор» Артур Ованнисян. Его процитировал ТАСС.

Министр обороны Сурен Папикян не приехал на заседание, но это, по словам спикера, не связано с позицией государства и отношением к ОДКБ. Артур Ованнисян заявил, что Армения не станет выходить из организации.

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«Не знаю подробностей, но уверен, что здесь нет политического контекста, это какие-то технические вопросы. Это не отношение к ОДКБ», — сказал он.

Премьер-министр Никол Пашинян 22 мая пригрозил выходом Армении из организации, если решит, что она перестала работать.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что несмотря на это, Россия продолжит поддерживать контакты с республикой.

Заседание открылось в Минске, от российской стороны в нем принял участие министр обороны Сергей Шойгу.