Власть 22 мая 2023, 14:29 Россия продолжит диалог с Арменией после заявления Пашиняна о возможном выходе из ОДКБ Песков: Россия продолжит диалог с Арменией по теме ОДКБ, у организации есть потенциал Аппарат президента Республики Армения

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Россия по-прежнему будет вести диалог с Арменией по теме Организации Договора о коллективной безопасности после слов премьер-министра страны Никола Пашиняна о возможном выходе из ОДКБ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его слова привел ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что ОДКБ пользуется авторитетом среди стран-участниц. Это структура, которая уже показывала эффективность в разных ситуациях, напомнил Песков.

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«И организация, которая, с нашей точки зрения, имеет потенциал к дальнейшему развитию», — добавил пресс-секретарь главы государства.

Что касается слов Пашиняна, то российская сторона «будет продолжать диалог с армянскими друзьями», сообщил представитель Кремля. РФ будет говорить с Арменией по теме дальнейшего совместного участия в деятельности ОДКБ, подытожил Песков.

Армянский премьер-министр ранее заявил, что его страна покинет ОДКБ, если организация станет недействующей. По словам Пашиняна, в этом случае Армения будет сама решать вопросы собственной безопасности.