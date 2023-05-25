Мир 25 мая 2023, 11:51 Шойгу назвал число иностранных наемников в рядах ВСУ Шойгу: в рядах ВСУ на сегодняшний день свыше 2,5 тысячи иностранных наемников РИА «Новости»

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Более 2,5 тысячи иностранных наемников действуют на стороне ВСУ в боевых действиях на Украине. Такие данные привел глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, сообщил «Интерфакс».

«В карательных акциях и боевых действиях участвует свыше двух с половиной тысяч иностранных наемников», — подчеркнул он, выступая на заседания Совета министров обороны стран — участниц ОДКБ

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Шойгу обратил внимание, что Украина применяет террористические методы противоборства, в том числе громкие убийства и диверсии.

Отдельно министр отметил, что Запад заставляет украинские власти демонстрировать «тактические успехи», накачивая ВСУ оружием. По его данным, военно-техническая помощь Киеву уже превысила 65 миллиардов долларов.

Все это приводит к эскалации конфликта и затягивает его, констатировал глава Минобороны.

Встреча министров обороны стран, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности, проходит в Минске.