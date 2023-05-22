Мир 22 мая 2023, 13:04 Армения пригрозила выходом из ОДКБ Премьер Пашинян: Армения выйдет из ОДКБ, если посчитает ее недееспособной организацией РИА «Новости»

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Армения покинет Организацию Договора о коллективной безопасности, если решит, что эта структура стала недееспособной. Об этом заявил на пресс-конференции премьер-министр республики Никол Пашинян, его процитировал ТАСС.

По словам главы армянского правительства, страна может де-юре принять решение о выходе из ОДКБ. Это произойдет, если станет ясно, что организация ушла из Армении, уточнил Пашинян.

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«Такая повестка существует, если ОДКБ станет недействующей организацией», — уточнил премьер-министр.

Он добавил, что в случае выхода из этой структуры республика должна будет самостоятельно решать вопросы собственной безопасности.

Ранее замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что Запад ведет системную работу по подрыву союзнических отношений участников ОДКБ. Дипломат обратил внимание, что спектр опасностей и угроз в Евразийском регионе при этом не сужается.