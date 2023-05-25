Общество 25 мая 2023, 10:18 Шойгу прибыл в Минск на встречу с коллегами по ОДКБ Шойгу прибыл в Минск на Совет министров обороны стран ОДКБ РИА «Новости»

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Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Минск, где встретится с коллегами из стран ОДКБ. На повестке переговоров будут вопросы коалиционной безопасности, сообщили в пресс-службе российского военного ведомства.

На заседании Совета министров обороны стран, входящих в ОДКБ, поднимут тему вызовов и угроз военной безопасности в регионах коллективной безопасности.

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Также участники заседания рассмотрят вопросы о системе кризисного реагирования в формате организации и пути ее совершенствования. Затронут и другие аспекты, которые представляют взаимный интерес.

В мероприятии примут участие министры обороны стран ОДКБ, генеральный секретарь организации и начальник объединенного штаба ОДКБ.

В Организацию Договора о коллективной безопасности входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

Ранее армянский премьер Никол Пашинян допустил, что Армения может покинуть ОДКБ или заморозить членство в ней. В Кремле в ответ сообщили, что Россия продолжит диалог по совместному участию с Арменией в организации.