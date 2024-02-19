Мир 19 февраля 2024, 07:54 Освобождение Авдеевки назвали важнейшим событием спецоперации с мая 2023 года GT: освобождение Авдеевки стало самым значительным событием СВО с мая 2023 года РИА «Новости»

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Освобождение населенного пункта Авдеевки в ДНР стало самым значительным изменением в ходе спецоперации с мая прошлого года. Такое мнение выразил обозреватель газеты Global Times (GT) Ху Сицзинь.

Он отметил, что в зоне специальной военной операции состоялось важное событие. Российские войска освободили Авдеевку. А главнокомандующий украинской армией Александр Сырский объявил о решении вывести оттуда войска ВСУ.

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«Это самое значительное изменение на украинском поле боя с мая прошлого года», — подчеркнул китайский журналист.

Глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил президенту Владимиру Путину об освобождении Авдеевки 17 февраля. На здании городской администрации установили российский флаг вместо украинского.

Некоторые боевики ВСУ сдались в плен. Российские войска взяли под свой контроль и территорию Авдеевского коксохимического завода. На здании предприятия также появился триколор.