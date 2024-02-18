Спецоперация 18 февраля 2024, 14:22 Засевшие на коксохиме в Авдеевке ВСУ не оказали сопротивления российским бойцам Кимаковский: ВСУ не оказывают особого сопротивления на заводе в Авдеевке РИА «Новости»

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Украинские военнослужащие не оказывают особого сопротивления на Авдеевском коксохимическом заводе, поскольку помнят события на «Азовстали» в Мариуполе. Об этом сообщил советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский. Его слова привел ТАСС.

«Сейчас идет интенсивная зачистка территории авдеевского коксохима от украинских войск», — отметил он.

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Кимаковский подчеркнул, что бойцы ВСУ предпочитают сдаваться в плен и покидать завод живыми.

Российские военнослужащие группировки «Центр» взяли под контроль Авдеевку. Об этом уже доложили президенту Владимиру Путину. ВС России продолжают наступательные действия на этом направлении.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что военное руководство в режиме реального времени докладывает Путину о ситуации в Авдеевке. ВС России не дают ВСУ закрепиться и занять позиции после отвода войск из города.