Мир 19 февраля 2024, 00:08 Украина потеряла в Авдеевке лучшие подразделения NYT: Украина отправляла в Авдеевку лучшие подразделения в попытке удержать город Официальное интернет-представительство президента Украины

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Командование ВСУ отправило в Авдеевку лучшие подразделения, пытаясь удержать город. Газета The New York Times отметила, что это решение не принесло результатов.

«Украина направила свои лучшие подразделения, потому что силы в Авдеевке постепенно истощались и их необходимо было отвести», — написало издание.

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Авторы материала отметили, что истощение войск говорит о том, что на поле боя не хватает войск. Украина испытывает серьезные проблемы с живой силой, помимо нехватки боеприпасов и боевой техники. Солдаты ВСУ жалуются, что моральный дух в подразделениях падает, и это усугубляется растущими потерями и сокращением времени нахождения вне фронта.

Российские бойцы в ходе рейда по Авдеевке нашли трофейное оружие в расположении подразделения ВСУ. В одном из ящиков они обнаружили партию кумулятивных гранат к ручному противотанковому гранатомету (РПГ-7), метательные снаряды к нему и другое вооружение.