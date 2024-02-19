Спецоперация 19 февраля 2024, 07:06 Авдеевский коксохимический завод полностью перешел под контроль России Минобороны: ВС России взяли под контроль Авдеевский коксохимический завод РИА «Новости»

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Российская армия взяла под полный боевой контроль территорию Авдеевского коксохимического завода и водрузила российские флаги над зданиями предприятия. Об этом сообщило Минобороны России.

«Группировка войск „Центр“, развивая наступление, взяла под полный контроль коксохимический завод на Авдеевском направлении», — объявила пресс-служба.

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Предприятие освободили от украинских подразделений, над административными зданиями установили российские флаги. По словам пресс-службы министерства, подразделения сосредоточились на уничтожении укрепрайонов Вооруженных сил Украины с применением артиллерии и авиации.

Министр обороны Сергей Шойгу 17 февраля доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Авдеевки. На здании горадминистрации украинский флаг заменили российским триколором. ВСУ потеряли лучшие подразделения, западное оружие и контроль над селом Ласточкино. Засевшие на Авдеевском коксохимическом заводе военные не оказали сильного сопротивления и сдались в плен.