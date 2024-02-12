Мир 12 февраля 2024, 11:05 ООН ради Украины решила держаться подальше от расследования крушения Ил-76 Полянский: ООН пытается держаться подальше от расследования дела об Ил-76 Global Look Press

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Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский раскрыл причины, почему Организация Объединенных Наций стремится держаться подальше от сюжета с расследованием крушения сбитого ВСУ Ил-76 в Белгородской области. Об этом он рассказал в беседе с РИА «Новости».

«Мы написали письмо и в ООН, в том числе информируя, что, по нашим данным, была использована американская ракета Patriot, что делает США соучастником», — указал Полянский.

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Помимо этого, в обращении, по его словам, указали, что российская сторона готова делиться всем, что есть в ее распоряжении, с любыми экспертами и международными организациями, которые проявят к этому интерес.

«Но пока, насколько мне известно, никто такой интерес не проявлял», — заметил собеседник агентства.

В ответ на вопрос, потребуется ли мандат от Совбеза ООН, если организация даст согласие направить миссию по расследованию, дипломат уточнил, что пока об этом говорить сложно, до этого дело не дошло.

«ООН старается держаться подальше от таких историй, которые потребуют в той или иной степени занимать чью-либо сторону», — пояснил он.

При этом, как подчеркнул Полянский, в случае с Ил-76 совершенно очевидно то, как и кем было совершено это преступление. На фоне этого, по его мнению, ООН пришлось бы подтвердить все обстоятельства дела, которое для Киева является крайне неприятным с точки зрения общественного мнения.

«Понятно, что ооновцы инстинктивно хотят по возможности этого избежать», — добавил первый зампостпреда.

ВСУ сбили Ил-76 над Белгородской областью 24 января. В самолете везли на обмен 65 украинских пленных. Их сопровождали трое офицеров ВС России. Также в Ил-76 находились шесть членов экипажа.

Все находившиеся на борту погибли. Факт этого подтвердили также экспертизы ДНК.