Мир 10 февраля 2024, 11:31 США не захотели участвовать в расследовании катастрофы Ил-76 с Россией Нарышкин: разведка США не предлагала России расследовать крушение Ил-76 РИА «Новости»

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Соединенные Штаты не хотят вместе с Россией расследовать катастрофу Ил-76 в Белгородской области. Об этом Telegram-каналу Shot рассказал директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

«Нет, не поступало», — ответил Нарышкин на вопрос, поступали ли от американской стороны предложения по взаимодействию.

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Однако контакты между разведывательными ведомствами двух стран остались.

Российский военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение 24 января под Белгородом. На борту лайнера были украинские военные, которых везли для обмена. С места авиакатастрофы изъяли более 670 останков тел погибших.

ВСУ ударили по борту Ил-76 из системы Patriot, произведенной в США. Сначала президент Украины Владимир Зеленский решил возложить вину за крушение на главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, писали зарубежные СМИ. Затем секретарь СНБО Украины Алексей Данилов вообще заявил, что пленных на борту сбитого Ил-76 якобы не было. Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко ответила на слова Данилова.