Около 25 тысяч случаев СОVID-19 зарегистрировано в Германии за последние сутки

В Германии заговорили о третьей волне коронавируса. За последние сутки в стране выявили 24 736 случаев заражения.

За последние 24 часа в ФРГ умерли 264 человека, сообщил институт Роберта Коха, который входит в структуру Министерства здравоохранения ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.

В среду, 28 апреля было выявлено на 2505 случаев больше, чем днем ранее. Летальных исходов, наоборот, было зарегистрировано на 48 меньше.

Всего с начала эпидемии в Германии переболели COVID-19 3 357 268 человек, побороть болезнь не смогли 82 544 пациента. Выздоровели более 2,9 миллиона немцев.

Ранее Ангела Меркель сделала первую прививку вакциной AstraZeneca. Ранее несколько европейских стран приостановили использование вакцины, которую получила Меркель, после сообщений о появлении тромбов у некоторых пациентов.

Катастрофичная ситуация с коронавирусом развивается в Индии. Который день подряд страна ставит мировые антирекорды по суточному приросту заразившихся и умерших. За последние сутки СОVID-19 обнаружили у 379 257 человек, более 3,6 тысячи пациентов скончались.