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    26 апреля 2021, 23:37

    Евросоюз подал иск к производителю вакцины AstraZeneca

    Анатолий Минкин

    Компания по производству вакцины от коронавируса AstraZeneca предстанет перед судом за невыполнение условий контракта по поставкам препарата в страны Евросоюза. Всего с начала производства компания смогла поставить только 50 миллионов доз вакцины вместо 120 миллионов, на которые она подписалась. Об этом сообщила газете The Guardian.

    Евросоюз подал иск к производителю вакцины AstraZeneca

    Руководство Евросоюза особенно возмутило, что компания отказалась передать в страны ЕС вакцины, которые выпустили на заводах Великобритании. Генеральный директор AstraZeneca Паскаль Сорио объяснил, что с официальным Лондоном действовал другой контракт, по которому препаратом нужно было обеспечить Оксфорд и Стаффордшир.

    Проблему с обеспечением вакциной стран ЕС глава фирмы объяснил тем, что бельгийский завод, где шло производство препарата, работал с перебоями.

    «Для нас важно то, что в ближайшее время мы доставим достаточное количество доз для европейских граждан. То есть мы полностью выполним свой контракт», — подчеркнул Сорио.

    Но его слова не убедили Еврокомиссию, которая инициировала судебное разбирательство при поддержке представителей 27 стран-членов Евросоюза.

    В компании заявили, что судебное разбирательство необоснованно. Поэтому они намерены отстоять свое доброе имя как можно скорее.

    «Мы надеемся на конструктивную работу с Еврокомиссией по вакцинации как можно большего числа людей. Многие тысячи наших сотрудников работают в круглосуточном режиме, чтобы помочь миру скорее преодолеть пандемию», — заявил глава AstraZeneca. Первое заседание суда запланировано на среду, 26 апреля.

    Это не первая проблема у производителя вакцины от коронавируса AstraZeneca со странами Евросоюза. Мораторий на использование этого препарата ввели несколько государств после того, как у привитых обнаруживали тромбы в кровеносных сосудах. Ограничения на использование этой вакцины действовали для жителей младше 60 лет. Первой страной, которая полностью отказалась от AstraZeneca стала Дания.

    Европейское агентство по лекарственным препаратам в ходе изучения вакцины признало, что связь между появлением тромбов и вакциной AstraZeneca есть, но по какой причине идет такая реакция, неизвестно.