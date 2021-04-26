Евросоюз подал иск к производителю вакцины AstraZeneca

Компания по производству вакцины от коронавируса AstraZeneca предстанет перед судом за невыполнение условий контракта по поставкам препарата в страны Евросоюза. Всего с начала производства компания смогла поставить только 50 миллионов доз вакцины вместо 120 миллионов, на которые она подписалась. Об этом сообщила газете The Guardian.

Руководство Евросоюза особенно возмутило, что компания отказалась передать в страны ЕС вакцины, которые выпустили на заводах Великобритании. Генеральный директор AstraZeneca Паскаль Сорио объяснил, что с официальным Лондоном действовал другой контракт, по которому препаратом нужно было обеспечить Оксфорд и Стаффордшир.

Проблему с обеспечением вакциной стран ЕС глава фирмы объяснил тем, что бельгийский завод, где шло производство препарата, работал с перебоями.

«Для нас важно то, что в ближайшее время мы доставим достаточное количество доз для европейских граждан. То есть мы полностью выполним свой контракт», — подчеркнул Сорио.

Но его слова не убедили Еврокомиссию, которая инициировала судебное разбирательство при поддержке представителей 27 стран-членов Евросоюза.

В компании заявили, что судебное разбирательство необоснованно. Поэтому они намерены отстоять свое доброе имя как можно скорее.

«Мы надеемся на конструктивную работу с Еврокомиссией по вакцинации как можно большего числа людей. Многие тысячи наших сотрудников работают в круглосуточном режиме, чтобы помочь миру скорее преодолеть пандемию», — заявил глава AstraZeneca. Первое заседание суда запланировано на среду, 26 апреля.

Это не первая проблема у производителя вакцины от коронавируса AstraZeneca со странами Евросоюза. Мораторий на использование этого препарата ввели несколько государств после того, как у привитых обнаруживали тромбы в кровеносных сосудах. Ограничения на использование этой вакцины действовали для жителей младше 60 лет. Первой страной, которая полностью отказалась от AstraZeneca стала Дания.

Европейское агентство по лекарственным препаратам в ходе изучения вакцины признало, что связь между появлением тромбов и вакциной AstraZeneca есть, но по какой причине идет такая реакция, неизвестно.