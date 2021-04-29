Индия обновила антирекорд по числу заболевших ковидом за сутки

За последние 24 часа в Индии СОVID-19 подтвердился у 379 257 человек. Еще более 3,6 тысячи скончались. Это самые высокие показатели с начала пандемии, заявили в Минздраве страны.

Как написало РИА «Новости», больше всего заболевших за сутки в штате Махараштра. Там выявили более 63,3 тысячи случаев. Всего в штате от ковида лечатся свыше 675 тысяч человек. Далее по числу заразившихся лидируют штаты Карнатака (+39 047), Керала (+35 013), Уттар Прадеш (+29 751) и Дели (+25 986).

Индия находится на втором месте в мире по числу зараженных коронавирусом. По последним данным Минздрава, всего в стране заболели более 18,3 миллиона человек. Из них свыше 15 миллионов выздоровели, а 204 тысячи умерли.

Показатели заболеваемости растут с середине февраля. Таким образом число лечащихся от ковида выросло до более чем трех миллионов. Минздрав Индии отметил, что от коронавируса вакцинировались более 150 миллионов человек. Только за последние сутки число привитых увеличилось на 2,1 миллиона.

Два самолета МЧС России в среду ночью доставили в Индию более 20 тонн средств по борьбе с COVID-19. В частности, это лекарства, аппараты ИВЛ и оборудование для выработки кислорода.