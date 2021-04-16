Меркель привилась вакциной AstraZeneca

Ангела Меркель сделала первую прививку вакциной AstraZeneca. Об этом сообщили в кабмине ФРГ.

«Сегодня я получила первую прививку препарата AstraZeneca. Спасибо всем, кто работает ради прививочной кампании и кто участвует в ней. Вакцинация — ключ к преодолению пандемии», — заявила канцлер. Ее слова опубликовали на странице официального представителя правительства Германии Штеффена Зайберта в Twitter.

Накануне издание Welt со ссылкой на источники сообщило, что глава немецкого правительства привьется сегодня. Меркель 66 лет, поэтому она попадает в группу тех, кому можно делать укол препаратом AstraZeneca.

Ранее несколько европейских стран приостановили использование вакцины, которую получила Меркель, после сообщений о появлении тромбов у некоторых пациентов после прививки. В некоторых государствах ограничили применение препарата для людей младше 60 лет. На фоне сообщений о закупорке сосудов вакцину даже переименовали. Сейчас она официально называется Vaxzevriа.