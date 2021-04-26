Страна погребальных костров. Индия пострадает от круглосуточной кремации жертв ковида

В Индии стремительно растет число зараженных и погибших от коронавируса. Морги и крематории переполнены, трупы сжигают на улицах круглосуточно. Такое количество кремаций уже подорвало моральное состояние жителей. Но очень скоро оно скажется и на воздухе, которым люди дышат.

Только 24 апреля в Индии за день выявили более 353 тысяч зараженных коронавирусом — погибли 2812 человек. Положение в стране стало таким плохим из-за ослабления ограничений и новых мутаций вируса.

В Индии переполнены больницы, некоторые люди умирают на улице, ожидая приема у врача. В крупных городах больничные койки заполнены почти на 80%. Не хватает кислорода для ИВЛ и других препаратов, а морги и крематории работают на износ. Люди не могут спокойно похоронить своих близких и вынуждены отстаивать огромные очереди. Мест не хватает, а потому погребальные костры приходится устраивать на стоянках, улицах и других открытых пространствах.

Некоторые заявляют, что число погибших от коронавируса гораздо выше заявленного. Ведь люди умирают у себя дома, так и не получив осмотра от врача, а значит, не попадают в статистику. Тела закидывают в любые транспортные средства, чтобы привезти к местам упокоения. Костры горят без перерыва и днем, и ночью.

Ритуал кремации в Индии

В России кремация проходит в специальной промышленной печи. Тело сжигают при температуре около 1000 градусов в гробу. Процесс занимает от часа до двух. После этого из праха магнитом удаляют металлические предметы, а оставшаяся субстанция перемалывается. Дальше прах помещают в специальную капсулу, которую кладут в урну, а ее уже отдают близким погибшего.

В Индии этот процесс устроен несколько иначе. Кремация там в первую очередь несет духовный смысл. Для этого нужны гхаты — каменные ступенчатые сооружения, использующиеся для кремации тела. Они располагаются на берегах священных рек Индии. Сжигание тела можно провести в электрокрематории или на дровах. Обычно индусы выбирают второй способ.

Для кремации используются дрова различных деревьев, в зависимости от достатка семьи. Для ритуала необходимо около 300-400 килограммов дров. Пока их складывают на постамент для разжигания костра, тело умершего омывают, намазывают маслами и читают мантры.

Далее его несут на носилках из бамбука и оборачивают в белую ткань, украсив цветами. Погибшего окунают в воду, а на протяжении всего процесса читаются мантры. Затем один из членов семьи сбривает волосы, облачается в белую одежду и поджигает костер, на котором будет кремирован его близкий. Весь процесс занимает примерно четыре-пять часов. После прах усопшего высыпают в реку.

С приходом коронавируса о многих традициях пришлось позабыть.

Нехватка мест и очереди

По сообщениям The Independеnt, в Нью-Дели не хватает места для кремаций. В центральном городе Бхопал вместимость некоторых крематориев увеличилась с десятков костров до более чем 50. Тем не менее очереди по-прежнему длятся несколько часов.

В городском крематории Бхадбхада рабочие заявили, что кремировали более 110 человек в субботу. «Вирус поглощает жителей нашего города, как монстр», — сказал Мамтеш Шарма, официальный представитель этого места.

Житель Дели Нитиша Кумара рассказал Reuters, что ему пришлось держать тело своей умершей матери дома почти два дня, потому что он не мог найти место в крематориях города. Он смог похоронить ее в импровизированном помещении для массовой кремации на стоянке, примыкающей к крематорию на северо-востоке города.

Джитендер Сингх Шунти, управляющий некоммерческой медицинской службой, сказал, что в полдень четверга они кремировали 60 тел в этом помещении, а 15 других все еще ждали своей очереди.

«Никто в Дели никогда бы не был свидетелем таких сцен. Кремируют детей в возрасте 5, 15, 25 лет. Кремируют молодоженов. На это трудно смотреть», — сказал Шунти со слезами на глазах.

Он вспомнил, что в прошлом году на пике первой волны максимальное количество тел, которые он помог кремировать за один день, составляло 18, в то время как в среднем было от восьми до 10 в день. По его словам, во вторник только в этом месте было кремировано 78 тел.

Рабочие проводят кремации в защитных костюмах, очках и перчатках. Они тщательно опрыскивают покойных дезинфицирующим средством, находясь на улице. Затем их переносят или поднимают на носилках с улицы в следующую точку. Как пишет Sky News, люди устраивают импровизированные крематории на открытых территориях. Повсюду горят десятки костров, а маленькие дети тянут за собой груды дров на велосипедных тележках и опрокидывают их на свежие участки земли, чтобы построить еще больше костров.

Немногих родственников пускают на церемонию похорон из-за антикоронавирусных мер, но при этом назвать мероприятие изолированным нельзя. На открытых участках земли одновременно происходит множество похорон. Для каждого костра используется более 300-400 килограммов деревьев. Мест по-прежнему не хватает — власти даже отводят для этого территории парков.

По сообщениям The Straits Times, в южном штате Карнатака правительству пришлось разрешить семьям кремировать или хоронить близких на собственных фермах, землях или задних дворах, если они соблюдают правила безопасности. Семь городских крематориев просто не справлялись со своей задачей, несмотря на круглосуточную работу и кремацию от 20 до 25 тел в день, что примерно в четыре раза превышало средний показатель в обычное время.

Сураджу Равату, приехавшему кремировать тетю по материнской линии, сказали, что семье придется подождать 16 часов для электрической кремации. Даже электропечь работала с перегрузкой. Не справившись с постоянным использованием, на прошлой неделе она вышла из строя, и ее пришлось отремонтировать. Подобные сообщения поступали и из других частей Индии. Дымоход электрической печи в Ахмедабаде на прошлой неделе треснул от чрезмерной жары.

Вместо того, чтобы так долго ждать электрической кремации, семья Равату в конечном итоге кремировала тело на импровизированной поляне на открытой площадке, предназначенной для жертв ковида. Это произошло примерно через четыре часа после того, как они прибыли в крематорий.

Опасность в воздух

Происходящее в стране сказывается на моральном состоянии людей и несет с собой другие риски. Врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал «360», чем может угрожать столь массовая кремация.

По его словам, сам погребальный костер инфекцию не распространяет. Вирус погибает при повышенных температурах, а уж тем более при горении. Более детально изучить этот вопрос сейчас не получится, потому что вряд ли кто-то проводил специальные исследования о том, выделяется ли там какой-то аэрозоль или есть ли частички живого вируса в остатках сажи. Если же отталкиваться от того, что вирус содержит РНК, то сама вирусная РНК при температуре 80 градусов уже плавится.

Однако само по себе сжигание трупов, да еще и в таких количествах, ухудшает экологическую обстановку. При кремации из трупа выделяется большое количество различных окислов азота, которые могут превращаться при смешивании с парами воды в азотную кислоту. Само по себе сгорание топлива тоже вредит экологии. Человеческое тело не горит самостоятельно, для этого там обязательно должно быть топливо, которое сначала испаряет воду, а потом уже сжигает оставшиеся твердые остатки. Это тоже ведет к выделению различных вредных веществ.

Еще одна проблема — утилизация костных остатков трупа. С ними тоже необходимо грамотно разобраться.

Согласно The Guardian, при сжигании тела выделяется в среднем 400 килограммов углекислого газа. Кремационные пары также включают испаренную ртуть из зубных пломб. На их долю приходилось 16% выбросов ртути в Великобритании в 2005 году наряду с другими токсичными выбросами от сгоревших протезов и расплавленного костного цемента, используемого во время обычных операций.

Business Insider отметил, что при кремации в атмосферу выбрасываются такие вредные химические вещества, как окись углерода, мелкодисперсная сажа и диоксид серы. Исследования показывают, что тело человека становится источником 46 различных загрязнений. Например, оксиды азоты и тяжелые металлы остаются в атмосфере до 100 лет, вызывая истощение озонового слоя и кислотные дожди.

А Nartural Burials написал, что хотя транспорт и сырьевые отрасли служат крупнейшими источниками загрязнения воздуха, крематории являются статистически значимыми загрязнителями. В Руководстве по инвентаризации выбросов Европейского агентства по окружающей среде говорится, что крематории вносят 0,2% от общего объема выбросов диоксинов и фуранов — одних из наиболее разрушительных для окружающей среды и долговременных загрязнителей.

Даже пепел, оставшийся от тел, является бесполезным. В отличие от естественного захоронения, в котором тело просто оставляют разлагаться в природе, кремированный пепел стерилен и не доставляет питательных веществ земле. Он настолько инертен, что почва на кладбищенских клумбах нуждается в регулярной замене, чтобы предотвратить накопление мертвого пепла, подавляющего жизнь растений.