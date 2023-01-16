Эксклюзив 16 января 2023, 12:56 Ограниченная свобода как рычаг влияния. Аналитик объяснил, зачем США обучат ВСУ в Германии Аналитик Гуреев объяснил подготовку 500 военных ВСУ в ФРГ желанием США подчинить соперника Defense,gov

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США обучат на своей базе в Германии группу украинских военных. Американцы используют конфликт в свою пользу, чтобы дать Евросоюзу ограниченную свободу, но сохранить за собой влияние. Об этом «360» сказал аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Данила Гуреев.

«Геополитически у США есть три основных оппонента. Это Китай, Россия и, что удивительно, Евросоюз», — сказал он.

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Основная задача Соединенных Штатов на мировой арене — ослабить их. Как рычаг давления на Китай использовали Тайвань, на Россию — Украину. Но с Евросоюзом, по словам аналитика, сложилась довольно сложная ситуация. Номинально он является союзником, но это сотрудничество нужно сохранять с позиции довольно слабого блока.

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«Поэтому США позволяют странам Евросоюза так или иначе развиваться экономически, даже иногда показывая свою геополитическую субъектность, но в умеренных границах. И эта геополитическая свобода в какой бы то ни было степени должна быть каким-либо рычагом, способом сдерживать», — объяснил Данила Гуреев.

Конфликт на территории Украины для американцев стал попыткой убить сразу двух зайцев, сказал он. Геополитически это противодействие России и одновременно попытка принизить значимость Евросоюза в мировом и самостоятельном значении.

«Поэтому США, начав боевую подготовку на территории Украины, попытались как можно больше вовлечь европейцев в этот конфликт и требуют, постоянно говорят о поставках вооружения», — заявил аналитик.

В ближайшее время на Украину отправят поток европейской военной техники — из Великобритании и Германии, но не из США. Так поступят со всеми остальными направлениями поддержки.

«Задача США — устроить такую прокси-войну и воевать своими колониальными державами, тем самым экономически, политически и военно ослабляя их. И снова на пустое поле, с которого уйдут Challenger и Leopard, придут Abrams», — сказал Гуреев.

Благодаря такой стратегии, по его мнению, постепенно значимость европейцев уменьшится, а американское влияние в Европе, наоборот, возрастет.

Расширенная программа подготовки стартует на американской военной базе в Баварии, рассказало агентство Reuters. Курс пройдут 500 военнослужащих Вооруженных сил Украины.