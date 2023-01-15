Мир 15 января 2023, 23:22 Офицер ЛНР назвал «каплей в море» поставку украинским войскам танков из Британии Офицер ЛНР Новиков назвал поставку Украине 14 танков Challenger 2 «каплей в море» РИА «Новости»

Читать 360tv в

Поставкой на Украину 14 танков Challenger 2 Великобритания хочет показать, что переходит на новый уровень помощи ВСУ. Но это лишь «капля в море», заявил ТАСС командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» Владимир Новиков с позывным «Алабай».

«Если мы рассматриваем только то количество „железа“, которое будет передаваться, то это капля в море, но это концептуальный шаг. <…> Это показательный шаг, что Англия напрямую начинает поставлять танки, а не просто там ПВО, каски, бронежилеты», — сказал он.

Реклама

По мнению командира, этим шагом британцы хотят продемонстрировать свою готовность увеличивать объемы военной поддержки украинской армии. Так Великобритания официально начинает принимать участие в поставках штурмовой техники.

Реклама

Ранее стало известно, что Британия передаст Украине эскадрон танков Challenger 2 в ближайшие две недели. После этого начнется отправка 30 самоходных гаубиц AS90. Британские военные обучат украинских бойцов, как обращаться с новой техникой.