Китай призвал США прекратить совершать ошибки в тайваньском вопросе | 360°

27 октября 2022, 12:27
Китай призвал США прекратить совершать ошибки в тайваньском вопросе
Минобороны КНР призвало США отказаться от поставок оружия Тайваню
Власти США должны прекратить поставлять оружие Тайваню, заявил официальный представитель Министерства обороны КНР, старший полковник Тань Кэфэй. Он указал, что Соединенным Штатам нужно перестать допускать новые ошибки в этом вопросе, сообщил ТАСС.
«Мы призываем американскую сторону <…> разорвать военные связи с островом и не совершать одну ошибку за другой», — подчеркнул Тань Кэфэй.
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Компартия Китая одобрила внесение в свой устав поправок о противодействии независимости Тайваня. В документе говорится о намерениях КНР решительно пресекать и сдерживать сепаратистские силы, которые выступают за независимость островного государства, сообщил RT.
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В МИД Китая неоднократно указывали на то, что США не могут вмешиваться в урегулирование вопроса вокруг Тайваня, потому что это тема внутренней политики КНР.
Несколькими днями ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США работают над возможностью встречи американского президента и лидера КНР на саммите G20, написали «Известия».
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Тайвань
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