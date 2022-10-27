Китай призвал США прекратить совершать ошибки в тайваньском вопросе | 360°

Мир 27 октября 2022, 12:27 Китай призвал США прекратить совершать ошибки в тайваньском вопросе Минобороны КНР призвало США отказаться от поставок оружия Тайваню Unsplash

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Власти США должны прекратить поставлять оружие Тайваню, заявил официальный представитель Министерства обороны КНР, старший полковник Тань Кэфэй. Он указал, что Соединенным Штатам нужно перестать допускать новые ошибки в этом вопросе, сообщил ТАСС.

«Мы призываем американскую сторону <…> разорвать военные связи с островом и не совершать одну ошибку за другой», — подчеркнул Тань Кэфэй.

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Компартия Китая одобрила внесение в свой устав поправок о противодействии независимости Тайваня. В документе говорится о намерениях КНР решительно пресекать и сдерживать сепаратистские силы, которые выступают за независимость островного государства, сообщил RT.

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В МИД Китая неоднократно указывали на то, что США не могут вмешиваться в урегулирование вопроса вокруг Тайваня, потому что это тема внутренней политики КНР.

Несколькими днями ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США работают над возможностью встречи американского президента и лидера КНР на саммите G20, написали «Известия».