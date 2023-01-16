Мир 16 января 2023, 08:52 США начали обучать украинских военных в Германии Reuters: США начали подготовку военных Украины в Германии РИА «Новости»

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Американские инструкторы приступили к расширенной подготовке украинских военнослужащих в Германии. Об этом сообщило агентство Reuters.

Всего подготовительные практические курсы пройдут около 500 украинских военных, прибывших на немецкую военную базу около недели назад. Генерал Марк Милли, глава Объединенного комитета начальников штабов, лично посетит учебный полигон и ознакомится с нюансами обучения.

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После начала специальной операции американские инструкторы провели подготовку свыше трех тысяч украинских военных с использованием своего оружия.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что не ждет улучшения отношений России и западных стран после завершения активных боевых действий на Украине. Он отметил, что недооценивать российскую сторону нельзя ни в коем случае, так как у нее есть в распоряжении огромные ресурсы.

Ирландский представитель Европейской комиссии Мик Уоллес заявлял, что США создали НАТО, чтобы увеличить собственное влияние в европейских странах. Он призвал коллег в Евросоюзе начать представлять интересы собственного народа, а не американских политиков.