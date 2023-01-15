Мир 15 января 2023, 23:58 Президент Хорватии назвал настоящую цель США на Украины Президент Хорватии Миланович: США и НАТО ведут прокси-войну против России на Украине РИА «Новости»

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Соединенные Штаты и НАТО воюют с Россией руками украинского народа. Об этом в газете Istra24 заявил президент Хорватии Зоран Миланович.

«США и НАТО с помощью Украины ведут посредническую войну против России», — сказал Миланович.

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По его мнению, конечной цели у санкций против России нет. Он назвал антироссийские ограничения глупостью и выразил уверенность, что этим ничего не добиться.

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«К ним прибегают от войны к войне. А мы кем должны быть? Рабами Америки?» — добавил он.

Ранее стало известно, что Евросоюз готовит новый пакет антироссийских санкций. Представители ЕС пообещали опубликовать его к концу февраля. По сведениям некоторых СМИ, очередные ограничения могут создать сложности для журналистов из России, а банки могут отключить от системы SWIFT.

Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что о нормализации отношений Запада с Россией не может быть речи даже после прекращения конфликта на Украине. Он также назвал самый быстрый путь к наступлению мира. По его мнению, к этому приведет наращивание объемов военной помощи ВСУ.