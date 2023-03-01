Мир 01 марта 2023, 12:10 Офис Зеленского опроверг причастность Украины к атакам по России Советник офиса президента Подоляк заявил о непричастности Украины к атакам по России РИА «Новости»

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Украинские военные не имеют отношения к атакам на гражданские объекты на территории России. С таким заявлением в Twitter выступил советник офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Мы не наносим никаких ударов по территории России. Украина ведет лишь оборонительную войну с намерением освободить свои земли», — написал он.

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Министерство обороны России во вторник сообщало, что системы противовоздушной обороны уничтожили беспилотные летательные аппараты в Адыгее и Краснодарском крае. Ведомство подчеркнуло, что беспилотники намеревались атаковать гражданские объекты в указанных регионах.

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Также 28 февраля беспилотник рухнул неподалеку от газораспределительной станции в деревне Губастово Московской области, никто среди мирного населения не пострадал.

Глава Следкома Александр Бастрыкин поручил расследовать попытки Украины применить беспилотники против гражданских объектов в российских регионах.