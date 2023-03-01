01 марта 2023, 12:10
Офис Зеленского опроверг причастность Украины к атакам по России
Советник офиса президента Подоляк заявил о непричастности Украины к атакам по России
Украинские военные не имеют отношения к атакам на гражданские объекты на территории России. С таким заявлением в Twitter выступил советник офиса президента Украины Михаил Подоляк.
«Мы не наносим никаких ударов по территории России. Украина ведет лишь оборонительную войну с намерением освободить свои земли», — написал он.
Реклама
Министерство обороны России во вторник сообщало, что системы противовоздушной обороны уничтожили беспилотные летательные аппараты в Адыгее и Краснодарском крае. Ведомство подчеркнуло, что беспилотники намеревались атаковать гражданские объекты в указанных регионах.
Реклама
Также 28 февраля беспилотник рухнул неподалеку от газораспределительной станции в деревне Губастово Московской области, никто среди мирного населения не пострадал.
Глава Следкома Александр Бастрыкин поручил расследовать попытки Украины применить беспилотники против гражданских объектов в российских регионах.
Россия
Украина
Реклама
Реклама