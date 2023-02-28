Происшествия 28 февраля 2023, 12:48 Власти Адыгеи подтвердили падение беспилотника на ферму Глава Адыгеи Кумпилов подтвердил падение неустановленного летательного аппарата в Новом Telegram

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Неустановленный летательный аппарат упал в Адыгее на хозяйственную постройку животноводческой фермы. Никто не пострадал, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Мурат Кумпилов.

«В поселке Новом Гиагинского района Адыгеи ночью было зафиксировано падение неустановленного летательного аппарата», — подтвердил он информацию из СМИ.

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Кумпилов заявил, что никто не пострадал, и показал обломки аппарата. Беспилотник разрушил только хозяйственную постройку животноводческой фермы. Глава Адыгеи призвал местных жителей сохранять спокойствие.

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Аппарат рухнул у поселка Нового около двух часов ночи 28 февраля, рассказал Telegram-канал Shot. В земле остались две воронки диаметром два метра и глубиной до 50 сантиметров. Очевидцы узнали в обломках советские аппараты «Рейс» или «Стриж».

Два украинских беспилотника ночью направили на нефтебазу в Туапсе, но они упали в 100 метрах от нее. Загорелась хозяйственная постройка, пожар быстро потушили.