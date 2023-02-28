Эксклюзив 28 февраля 2023, 14:30 «Тревожный знак». Атака беспилотников на нефтебазу в Туапсе показала, что Украина готова на все Военный эксперт Михайлов: из-за атаки Украины на Туапсе нужно повысить меры безопасности РИА «Новости»

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Нефтебаза в Туапсе стала целью двух украинских беспилотников, начиненных взрывчаткой. Атака завершилась неудачно, дроны упали, не долетев около 100 метров до объекта. Военный эксперт и специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов в беседе с «360» заявил, что властям региона необходимо усилить меры безопасности, а авиационным службам — полностью закрыть небо не только для самолетов, но и для частных дронов.

Далее — прямая речь.

Неслучившийся теракт

Попытка подрыва беспилотниками нефтехранилища в Туапсе — тревожный знак. Тому, что они не долетели 100 метров, радоваться не стоит. Сейчас необходимо усилить береговую оборону, потому что нефтебаза — стратегический объект не только для региона, но и для страны.

Я видел, что представляет собой эта нефтебаза, огромное хранилище. Это стало бы большой катастрофой, если бы произошел подрыв. В случае попадания в стратегический объект пострадал бы и туристический трафик в Сочи.

Думаю, власти сделают определенные выводы. В Краснодарском крае и так введен режим повышенной террористической опасности. Но в силу подобной атаки наверняка введут дополнительные меры безопасности.

То, что эти беспилотники умудрились как-то долететь, <…> — это неприятный показатель, который выявил возможные недоработки в работе систем ПВО.

Закрытое небо

Действия украинской стороны в очередной раз доказали, что она готова на любые шаги, а нам нужно быть готовыми к адекватному ответу. Власти проведут какую-то дополнительную работу с правоохранительными органами.

Пока в регионе вполне возможно использование беспилотников на местном уровне. Наверняка полностью закроют небо и сделают бесполетную зону.

Вполне вероятно, что это уже сделано, но фотографы и другие любители поснимать красивые кадры используют беспилотники даже в обход запретов. Допускаю, что подобные дроны сейчас могут изымать у частных владельцев, включая видеостудии. Это обоснованный шаг в силу реальной угрозы террористических актов.