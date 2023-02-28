Происшествия 28 февраля 2023, 23:29 СК займется расследованием попыток Киева применить дроны для атак в России СК расследует попытки Киева применить БПЛА для атаки объектов в Подмосковье и на Кубани РИА «Новости»

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Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин дал поручение установить обстоятельства попыток Киева поразить с помощью дронов объекты в России. Речь идет о Подмосковье, Кубани и Адыгее, куда в течение последних суток прилетели беспилотники. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

«Председатель СК России поручил в рамках расследования уголовных дел детально установить все обстоятельства предпринятых со стороны Украины попыток применения беспилотных летательных аппаратов для атаки объектов гражданской и инженерной инфраструктуры в Московской области, Краснодарском крае и Республике Адыгея», — заявили в ведомстве.

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Российские системы РЭБ 28 февраля подавили украинские БПЛА, которые пытались атаковать гражданские объекты в Краснодарском крае и Адыгее. Еще один дрон упал в районе деревни Губастово в городском округе Коломна в Подмосковье. По информации главы региона Андрея Воробьева, объект инфраструктуры, который был вероятной целью атаки, не задет.

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Аппарат рухнул возле газораспределительной станции. Сейчас на месте обнаружения обломков беспилотников работают следственные группы СК.

Ранее сообщалось, что обнаруженный около газораспределительной станции у деревни Губастово Коломенского городского округа беспилотник произведен за рубежом. У российских подразделений подобный вид беспилотников на балансе не стоит.