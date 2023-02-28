Происшествия 28 февраля 2023, 15:34 Найденный в Подмосковье беспилотник назвали иностранным ТАСС: вид найденного в Подмосковье дрона не используется в структурах России Соцсети

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Обнаруженный около газораспределительной станции около деревни Губастово Коломенского городского округа произведен за рубежом. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС.

Собеседник агентства подчеркнул, что у российских подразделений подобный вид беспилотников на балансе не стоит. Из этого источник сделал вывод, что обнаруженный дрон иностранный.

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По одной из версий, в Подмосковье нашли беспилотник UJ-22 Airborne — это один из самых крупных аппаратов компании «Укрджет». Производитель заявил дрон как многофункциональную платформу для переноса грузов и боеприпасов, а также средство разведки.

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Этот БПЛА способен развивать скорость до 180 километров в час и оставаться в воздухе более восьми часов. Управление аппаратом происходит в полуавтоматическом или ручном режиме. Оператор станции по управлению дроном может находиться на расстоянии до 120 километров.

Беспилотник в Коломенском городском округе обнаружили на расстоянии 100 метров от газокомпрессорной станции «Воскресенск». В «Мособлгазе» заявили, что нарушений в работе сетей не произошло.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в результате падения беспилотника разрушений зданий или пострадавших жителей нет. Он подчеркнул, что в ситуации разбираются сотрудники ФСБ и другие компетентные органы. Никакой опасности для жителей нет.