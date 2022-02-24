Путин: Россия останется частью мировой экономики

Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями бизнеса заметил, что Россия по-прежнему будет частью мировой экономики. Страна не намерена наносить ущерб системе, в которой находится сама.

«Россия остается частью мировой экономики и не собирается наносить ущерб этой системе», — отметил глава государства, слова которого привело РИА «Новости».

Руководитель Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин попросил у президента обеспечить предсказуемые условия ведения бизнеса на фоне ситуации с санкциями.

Работать, подчеркнул Шохин, придется в более сложных условиях из-за геополитической ситуации. Новые ограничения, по его словам, будут более жесткими.

В ЕС пообещали, что введут новые санкции, которые направят против стратегических секторов российской экономики. Доступ РФ к ключевым технологиям и рынкам грозятся заблокировать. Меры, рассчитывают европейские политики, ослабят экономическую базу России и ее способности к модернизации.