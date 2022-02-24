Украинский президент внес в Раду законопроект о всеобщей мобилизации

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации. Об этом сообщается на сайте парламента.

Ранее в тот же день Зеленский объявил о введении военного положения на территории всей страны. Он отметил, что Россия совершила удары по объектам инфраструктуры Украины. За введение указа президента проголосовала Верховная рада.

Также Украина разорвала дипломатические отношения с Россией.

Утром президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Этому предшествовала просьба о помощи от глав ЛНР и ДНР. Украина в свою очередь ввела в стране военное положение.

Зеленский отметил, что Россия признанием ЛНР и ДНР создает юридические основания для вооруженной агрессии против Украины, «при этом нарушая все двусторонние и многосторонние обязательства — резолюцию Совбеза ООН относительно Украины от 17 февраля 2015 года».

Украинский лидер призвал страны Запада создать «антипутинскую коалицию». До этого он провел переговоры с руководством США, Великобритании, Польши, Германии, Евросоюза.