«Обстановка предвоенная»: в Госдуме объяснили роль США в крушении украинского Boeing

Агрессивная политика США и различные провокации привели к очень напряженной обстановке в Иране. В таких условиях подобные ошибки, как в случае со сбитым украинским лайнером, часто становятся неизбежными. Об этом «360» заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«Нужно понять, почему это произошло. Оружие имеет свойство стрелять. В условиях, когда вокруг Ирана максимально сгустились тучи и нервы напряжены, когда обстановка носит характер предвоенной, любая оплошность может привести к нервным срывам, неадекватным поступкам и событиям, которые могут привести к началу боевых действий», — отметил депутат.

Он добавил, что вся накалившаяся обстановка в Иране стала следствием агрессивной политики США в этом регионе. Вашингтон постоянно давил на Тегеран и устроил целый ряд провокаций против страны.

«И, конечно, в такой грозовой атмосфере, ошибки, в том числе приводящие к гибели людей, очень часто являются неизбежными», — подчеркнул Новиков.

По его словам, именно США являются источником напряженности. При этом иранское руководство в сложившейся ситуации предъявляет мировому сообществу взвешенную, здравую и адекватную позицию, избегая начала полномасштабной войны.

«Сейчас, как только стало известно о крушении самолета, о гибели людей, Иран сразу продемонстрировал максимум доброй воли, сказав, что для проведения расследования готов привлечь любых иностранных специалистов. В первую очередь из США, Канады и Украины», — сказал депутат.

Он также отметил, что Тегеран провел собственное расследование и сделал соответствующее заявление как только выяснил, что причиной крушения украинского самолета стала ошибка собственных военных.

«Это показывает открытость иранской позиции, честность, непредвзятость, объективность. Не будем забывать, что пострадавшей стороной в этом инциденте, прежде всего, является сам же Иран. Граждан Ирана было больше всего на борту самолета, соответственно больше всего людей погибло с иранским гражданством», — заявил Новиков.

Депутат заключил, что честная оценка произошедшего иранскими властями является очень важной предпосылкой к возможному урегулированию напряженной ситуации на Ближнем Востоке.

Boeing «Международных авиалиний Украины» утром 8 января вылетел из Тегерана в Киев. В воздухе лайнер загорелся и потерпел крушение, унеся жизни 176 человек, отмечает ИА Nation News.

Позже власти Ирана заявили, что борт случайно сбили иранские военные в виду «человеческой ошибки». Президент Ирана Хасан Роухани пообещал расследовать катастрофу и привлечь к ответственности всех виновных.