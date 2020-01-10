В среду, 8 января, над Тегераном разбился украинский самолет, все пассажиры и члены экипажа погибли. Украина назвала основными версиями крушения неисправность двигателя, теракт и попадание в самолет зенитной ракеты. Вскоре The New York Times и несколько западных политиков заявили о доказательствах того, что иранская ПВО сбила украинский Boeing. Кому выгодно обвинять Иран в случившемся — в материале «360».

Boeing 737-800 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» упал вскоре после вылета из аэропорта в Тегеране утром 8 января. 167 пассажиров и девять членов экипажа погибли, выживших нет. Версий того, что могло случиться в небе над Ираном, много, основные — технические неполадки, теракт и попадание в самолет ракеты класса «земля — воздух».

Западные СМИ начали распространять информацию о том, что иранская ПВО могла случайно сбить украинский Boeing. Они также показали видеозапись иранского активиста, на которой якобы видно, как ракета попадает в самолет и происходит вспышка.

Позже эту информацию подтвердили премьер-министры Канады и Великобритании Джастин Трюдо и Борис Джонсон.

«У нас есть разведданные от многих источников, в том числе от наших собственных разведслужб и от разведки наших союзников, согласно которым самолет был сбит иранской ракетой „земля — воздух“», — сказал Трюдо.

«Задача Запада — обвинить в падении Иран»

Эксперты уверены, что правду о случившемся в ближайшее время нам узнать не придется, однако предположение о том, что Иран действительно мог случайно сбить украинский самолет, считают правдоподобным. Политолог Олег Неменский сказал «360», что вероятность отказа сразу двух двигателей в полностью исправном самолете слишком мала, поэтому, вероятнее всего, в небе над Ираном произошла фатальная ошибка.

«Вопрос в том, чья это ошибка. И тут, скорее всего, правды мы не узнаем. Конечно, задача Запада — обвинить в падении самолета Иран, что вполне естественно в условиях предвоенной ситуации между США и Ираном», — заявил он.

Распространение информации о том, что именно Иран виноват в крушении украинского Boeing, спровоцировало правительство Соединенных Штатов. И сделало это, чтобы отвлечь внимание мирового сообщества от того факта, что США не ответили на атаку своей базы, и чтобы усилить международное давление на Иран. Таким мнением с «360» поделился политолог и генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

Факт состоит в том, что американцы ликвидировали официальное лицо Ирана, и за это будет месть, как и обещал Иран, долгая и жестокая, только она, скорее всего, будет скрытой. И второе — базы США подверглись ракетному обстрелу, что осталось без ответа. Этот факт США пытаются скрыть с помощью информационного фона с этим злосчастным Boeing Алексей Мухин.

Больше того, политолог Неменский считает, что теория о виновности Ирана в крушении украинского самолета поможет избежать дальнейшего развития военных действий между США и Ираном. Именно этим, по его мнению, обусловлены публичные выступления западных политиков.

«Если падение самолета произошло не по вине Ирана, этот факт может вызвать довольно жесткую реакцию и в Иране, и вообще на Ближнем Востоке», — добавил он.

При этом оба эксперта уверены, что никаких доказательств участия Ирана в крушении самолета в ближайшее время Запад предоставить не сможет.

Сценарий малайзийского Boeing

Собеседники «360» Алексей Мухин и политолог и директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов считают, что авиакатастрофу в Тегеране можно сравнить с крушением малайзийского Boeing на территории Донбасса в 2014-м году. Тогда в запуске сбившей самолет ракеты сразу обвинили Россию, после случившегося положение РФ на международной арене заметно ухудшилось. Подобный сценарий, по мнению политологов, может ожидать и Иран.

«К сожалению, в последнее время это стало такой опасной модой — подменять факты голословными и некомпетентными заявлениями. В подобных историях <…> существуют определенные международные регламенты, когда созывается международная комиссия для расследования обстоятельств происшествия, изучаются бортовые самописцы, проверяют все версии. Это делают компетентные эксперты, после чего делаются выводы», — объяснил Мартынов.

При этом он отметил, что ни мнение премьер-министра Канады, ни мнение президента США в данном вопросе не могут быть компетентными, а распространение информации о том, что причиной крушения стали действия Ирана, — политически мотивированная спекуляция, не имеющая доказательств.