Роухани пообещал привлечь к ответственности виновных в крушении украинского самолета

Президент Ирана Хасан Роухани пообещал расследовать катастрофу украинского Boeing под Тегераном и наказать виновных. Трагедия не должна повториться вновь, отметил он.

«Мы должны завершить расследование, чтобы узнать все причины катастрофы и привлечь к ответственности виновных в этой непростительной ошибке. Необходимо принять меры для устранения слабых сторон системы противовоздушной обороны Ирана, чтобы подобная трагедия не повторилась вновь», — говорится в сообщении Роухани, которое опубликовал официальный сайт главы Ирана.

На своей странице в Twitter Роухани назвал катастрофу украинского лайнера «великой трагедией» и «непростительной ошибкой». Лайнер Boeing-737 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение утром 8 января сразу после вылета из аэропорта Тегерана. Борт направлялся в Киев. Оказалось, что лайнер случайно сбили из системы иранской ПВО, приняв воздушное судно за вражескую цель. Погибли 167 пассажиров и девять членов экипажа, пишет «Газета.ru».