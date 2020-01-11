Иран признал, что случайно сбил украинский лайнер

Пассажирский Boeing авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который рухнул в Тегеране, был случайно сбит в результате «человеческой ошибки». Об этом заявил Генштаб вооруженных сил Ирана.

«В результате человеческой ошибки и случайно этот самолет был сбит», — говорится в сообщении Генштаба, которое приводит иранская гостелерадиокомпания IRIB.

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф написал на своей странице в Twitter, что к падению самолета привела «человеческая ошибка во время кризиса, который спровоцировал авантюризм США». Он также принес извинения и соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе.

Лайнер Boeing-737 «Международных авиалиний Украины» упал утром 8 января сразу после вылета из аэропорта Тегерана. Борт направлялся в Киев. Погибли 167 пассажиров и девять членов экипажа. Одной из основных версий ЧП ранее называли возгорание двигателя.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что располагает информацией о том, что в украинский лайнер случайно попала иранская ракета. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон согласился со своим канадским коллегой.