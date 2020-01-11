«Повлияли на сумбур и суматоху». США назвали причастными к ошибке сбивших Boeing военных Ирана

Ответственность за сбитый украинский лайнер почти полностью лежит на Иране, который привел в боевую готовность системы ПВО. Однако в этом есть и небольшая доля вины США, которые стали причиной последних событий в регионе. Такое мнение «360» выразил профессор МГУ, член Научного совета при Совете безопасности России Андрей Манойло.

«Когда говорят, что на этот сумбур и суматоху отчасти повлияли Соединенные Штаты — это тоже правильно. США тоже несут ответственность за эту трагедию. Но это считанные проценты, 98% лежат на иранской стороне», — заявил Манойло.

Он отметил, что действительно власти Ирана напугали, из-за чего они устроили в спешке полный бардак. Все это привело к произошедшей авиакатастрофе. Если бы не было убийства иранского генерала Касема Сулеймани, то, скорее всего, не было бы этой цепочки взаимосвязанных событий. При этом, вина все равно лежит в большей степени на Иране, уверен политолог.

«Они отдали приказ о приведении в полную готовность войск ПВО, не обеспечив при этом на должном уровне систему управления войсками», — подчеркнул Манойло.

Собеседник «360» добавил, что если сбивается самолет, то скрыть следы преступления невозможно. Иранские власти могли бы пытаться маскировать произошедшее каким-то образом, но это не дало бы результата.

«Появились бы и доказательства и подняли бы записи эфира, показали бы, как работали иранские радары ПВО. У них просто не было выбора. Если бы они начали маскировать и упираться, это привело бы ровно к тому же результату, но спустя время. В таких ситуациях лучше признать вину. Это абсолютно правильный шаг со стороны Ирана», — заверил политолог.

По его словам, признание Тегерана сыграет на руку США, так как произошедшее никогда не простят властям страны.

«Если до этого инцидента многие страны могли сотрудничать с Ираном и находили для этого аргументы, объясняющие, почему они это делают, то сейчас у этих стран будут проблемы. Иран стал супертоксичным. Подобного рода ошибку ничем нельзя оправдать, поэтому американцам сейчас будет проще давить на Иран», — заключил Манойло.

Утром 8 января самолет «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение в Тегеране, пишет ИА Nation News. Лайнер рухнул спустя всего несколько минут после вылета в Киев. В результате авиакатастрофы погибли 167 пассажиров и девять членов экипажа.

Изначально звучала версия о технической ошибке, которая привела к катастрофе, но позже власти Ирана признались, что самолет случайно сбили иранские военные. По их словам, самолет приняли за «враждебно настроенную цель», уточняет «Газета.ru».