Оппозиция Белоруссии объявила о создании партии

Виктор Бабарико заявил, что новая организационная форма позволит объединить всех сторонников. Пока у партии есть ряд целей: проведение конституционной реформы, совершенствование экономики страны и предоставление возможности людям проявлять свою гражданскую инициативу.

«Мы верим в то, что правда все равно восторжествует и Белоруссия будет процветающей страной», — заявил Бабарико.

Он отметил, что создание объединенной структуры позволит получить источники финансирования, а главное, что работа будет идти постоянно.

Мария Колесникова отметила, что за последние несколько недель гражданам Белоруссии удалось сделать больше, чем за последние 26 лет.

«Перед нами есть новые вызовы и запросы, на которые надо реагировать. Страна в политическом и социально-экономическом кризисе и мы знаем, как из кризиса выйти всем вместе», — заявила она.

Организаторы партии пообещали, что скоро подадут документы на регистрацию.

По всей видимости, свою часть видеообращения Виктор Бабарико писал заранее. Еще до начала регистрации кандидатов на предстоящих выборах его поместили в Следственный изолятор по обвинению в отмывании денег, дачу взятки и неуплате налогов.

О том, что оппозиция Белоруссии создаст новое политическое движение Мария Колесникова заявляла на минувшей неделе. Она напомнила, что за последние 20 лет в стране не появилось ни одной новой партии. По ее словам, это свидетельствует о том, что политические механизмы в Белоруссии или работают плохо или не действуют совсем.

О проведении конституционной реформы сегодня говорил и действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко. В частности он заявил, что стране нужен новый основной закон, а не возвращение к Конституции 1994 года. В беседе с председателем Верховного суда Белоруссии Валентином Сукало Лукашенко заявил, что сейчас идет работа над третьим вариантом новой Конституции. Он пригласил председателя Верховного суда присоединиться к работе над документом.

Противостояние действующей власти и сторонников оппозиции в Белоруссии началось после выборов президента страны, где победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Несогласные с результатами голосования сторонники его соперницы Светланы Тихановской вышли на улицу. Первую неделю несанкционированные акции заканчивались столкновением с силовиками. Количество пострадавших исчислялось сотнями с обеих сторон. После акции стали проходить более мирно. Лукашенко заявил, что готов провести новые выборы президента страны, но только после проведения референдума по принятию новой Конституции.