Бабарико обвинили по трем статьям уголовного кодекса

Бабарико вместе с действующим президентом Белоруссии и еще шестью кандидатами изъявил желание побороться за кресло руководителя страны. Однако Бабарико, который сейчас находится в СИЗО КГБ страны, предъявили обвинения за отмывание денег в особо крупно размере. Также правоохранительные органы считают, что кандидат не платил налоги и дал взятку.

При этом Бабарико, как и другие кандидаты, подал документы на регистрацию в Центральную избирательную комиссию Белоруссии. Для этого он собрал более 165 тысяч подписей в свою поддержку. Нынешний президент страны предоставил в ЦИК больше одного миллиона подписей.

Бабарико был задержан по подозрению в участии в преступной финансовой схеме. После задержания у кандидата и его сына конфисковали все имущество. На происходящее в Белоруссии обратил внимание Евросоюз. Представитель Внешнеполитической службы ЕС выступил с заявлением, в котором потребовал освободить Бабарико.