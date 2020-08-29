Оппозиция создаст в Белоруссии новое политическое движение

Представитель белорусской оппозиции Мария Колесникова заявила о планах по созданию нового политического движения. Она напомнила, что за два десятка лет в республике не было зарегистрировано ни одного политического объединения.

Об этом член президиума оппозиционного Координационного совета Мария Колесникова заявила в ходе прямого эфира на YouTube.

«Но очень важно понимать, что уже 20 лет, как в стране не было зарегистрировано ни одной новой партии. Это говорит о том, что механизмы по созданию партии и ее регистрации, скорее всего, не работают или очень плохо работают, как и все остальные законы у нас», — цитирует ее ТАСС.

Ранее Мария Колесникова обратилась к сотрудникам МВД, СК, Генпрокуратуры и КГБ с требованием исполнить присягу, данную белорусскому народу, и призвала их «разобраться со всеми преступлениями и восстановить справедливость».