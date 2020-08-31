Лукашенко объяснил отказ от возвращения Конституции 1994 года

Белорусский лидер отметил, что возвращение к Конституции 1994 года — это пройденный этап, который страна уже пережила. Сегодня требуется новый основной закон, который позволит двигаться вперед.

«На таких переменах мы будем настаивать и предлагать нашему народу такие изменения», — заявил Александр Лукашенко.

Он отметил, что сейчас ведется работа над третьим вариантом Конституции Белоруссии, и попросил председателя Верховного суда присоединиться к работе над итоговым текстом основного закона страны.

«Я хочу, чтобы вы все-таки как опытный человек свое слово сказали», — подчеркнул президент Белоруссии.

По словам Лукашенко, итоговый текст документа вынесут на общественное обсуждение, чтобы каждый гражданин высказал свое мнение, какие изменения нравятся или не нравятся.

«При этом хочу сказать особо рьяным, которые гвалтом требуют перемен: они должны понимать, что у каждого взрослого человека при голосовании за тот или иной вопрос на референдуме по Конституции есть один голос — и у крестьян, и у рабочих, учителей, врачей, специалистов», — подытожил Александр Лукашенко.

После президентских выборов в Белоруссии начались несанкционированные акции протеста. Несогласные с победой Александра Лукашенко вышли на улицы с требованием проведения нового голосования. Действующий президент страны заявил, что готов провести новые выборы, но только после референдума о принятии новой Конституции.